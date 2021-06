Inappetenza, stress, depressione o scarsa energia per preparare i propri pasti: sono i problemi che sempre più spesso affligono i malati oncologici nel loro rapporto con il cibo.

Per fare fronte a queste problematiche, L’Associazione Oncologica Milanese AMOlavitaOnlus, attiva da oltre 40 anni all’Ospedale San Carlo di Milano, promuove CuciniAmo Insieme, il ciclo di 10 lezioni di cucina online pensate per aiutare i pazienti a riscoprire i piaceri della tavola.

Il format nasce grazie alla collaborazione con Rete del dono e Nutrimente Onlus, non profit specializzata nella prevenzione e nella cura dei Disturbi Alimentari che ha strutturato l’equipe di esperti (dietista, psicoterapeuta, nutrizionista, medico oncologo e cuoco) coinvolta nell’iniziativa.

Come sempre a condurre gli incontri sarà lo chef Tommaso Fara, fondatore di Food Spot, spazio nato per momenti di convivialità e condivisione in Via Argelati 47/A.

I prossimi appuntamenti si terranno martedì 8 Giugno – titolo “Un mare di Emozioni” dalle 18.30 alle 20.00 sulla piattaforma Zoom e martedì 29 Giugno allo stesso orario con il titolo “La Fabbrica di Cioccolato”

Gli incontri, della durata di 1 ora e mezza ciascuno, sono iniziati in Marzo e dopo la pausa estiva, proseguiranno a Settembre 2021

I laboratori di cucina online, sono articolati in due parti: 30 minuti di introduzione affidata ad uno specialista (nel team del progetto psicologi, dietisti e medici) che introdurrà al tema della giornata e 1 h di laboratorio culinario in cui Tommaso Fara guiderà i partecipanti nella creazione di ricette ricche di gusto, colore e salute.

Per partecipare alle sessioni e ricevere di volta in volta indicazioni sugli ingredienti per preparare le ricette, basta inviare una email a info@amolavitaonlus.it .

Per sostenere il progetto: https://www.retedeldono.it/it/progetti/amo-la-vita- onlus/diventa-cuoco-per-un-giorno

Con una donazione minima di € 20 sarà possibile ricevere in regalo il ricettario completo degli incontri; da € 30 in su sarà incluso anche un originale grembiule con il logo dell’Associazione, mentre con un contributo minimo di € 60, ci si può candidare come “aiuto cuoco”, partecipando dal vivo ad uno degli show cooking di Tommaso Fara nello spazio di Foodspot.

AMO La Vita Onlus è, attiva da oltre quarant’anni all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, è una delle Associazioni che hanno ottenuto un finanziamento al Bando Volontariato Sostegno alle Associazioni del terzo settore 2020, promosso da Regione Lombardia con il progetto: “Rete di cura a sostegno del malato

oncologico fragile”.

Il progetto “CuciniAMO insieme” è in parte finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

E’ possibile sostenere i progetti di AmolaVita anche attraverso donazioni sulla piattaforma digitale Rete del dono, organizzazione leader in Italia per l’ideazione e lo sviluppo di campagne di raccolta fondi online con modalità di tipo crowdfunding donation based e personal fundraising. La mission di Rete del Dono è la diffusione della Cultura del Dono e del Personal Fundraising, come espressioni di impegno civile e di cittadinanza attiva.