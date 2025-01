· Ritorna l’iniziativa di Too Good To Go pensata per salvare le specialità tipiche del Natale dall’andare sprecate.

· Un’opportunità per prolungare lo spirito natalizio gustando prodotti buoni e con un occhio al portafogli.

· All’interno delle Surprise Bag “Salva il Natale”, si potranno trovare prodotti dolci e salati tipici delle Feste come panettoni, pandori, cioccolatini, prodotti di gastronomia e molto altro.

· Saranno ordinabili sulla app di Too Good To Go sino a fine gennaio dai negozi partner aderenti, tra cui alcune grandi catene come Carrefour Italia, Eataly, IN’s, NaturaSì e Penny.

· Per ridurre gli sprechi e promuovere abitudini di consumo più responsabili, Too Good To Go propone alcuni consigli utili da mettere in pratica ogni giorno, accompagnati da una speciale ricetta per reinventare il panettone avanzato in chiave antispreco.

Milano, 7 gennaio 2025 – L’inizio dell’anno da sempre fa rima con “buoni propositi” e quale modo migliore per iniziare il 2025 se non riducendo lo spreco di cibo? Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare, rinnova anche per quest’anno il suo impegno nel dare nuova vita ai prodotti tipici delle Feste rimasti invenduti con la campagna “Salva il Natale”, al via da oggi sino al 26 gennaio.

Un’opportunità per tutti gli utenti di prolungare il sapore del Natale, gustando prodotti tipici natalizi ad un prezzo vantaggioso.

“La campagna Salva il Natale, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, rappresenta un momento importante grazie al quale vogliamo tenere alta l’attenzione sul tema dello spreco alimentare ed offrire la possibilità ai nostri utenti di iniziare l’anno con un gesto concreto e di sicuro impatto, con anche un occhio al portafogli” commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go.

Le surprise Bag “Salva il Natale”: panettone, pandoro e tanti altri prodotti, dolci e salati, tipici delle Feste.

All’interno delle Surprise Bag “Salva il Natale”, acquistabili tramite l’app di Too Good To Go, sarà possibile trovare, oltre ai dolci del periodo come panettoni e pandori, anche altri prodotti rimasti invenduti come prodotti di gastronomia, stuzzichini, cioccolatini e molto altro.

Gli utenti potranno salvare queste speciali Surprise Bag dai negozi partner aderenti, tra cui alcune grandi catene come Carrefour Italia, Eataly, IN’s, NaturaSì e Penny.

Basterà cercare “Salva il Natale” all’interno della app, ordinare la propria Surprise Bag preferita e ritirarla poi in negozio.

Ridurre lo spreco non solo è un gesto di responsabilità nei confronti del Pianeta e della società, ma anche un modo per dare valore al cibo e alle tradizioni delle Feste.

I consigli antispreco di Too Good To Go

In occasione dell’avvio della campagna “Salva il Natale”, Too Good To Go, da sempre in prima linea nel promuovere abitudini di consumo più responsabili e consapevoli, propone alcuni utili suggerimenti per iniziare il nuovo anno prestando particolare attenzione agli sprechi alimentari.

· Pianifica in anticipo: prepara una lista della spesa dettagliata con una pianificazione il più precisa possibile di ricette e pasti.

· Controlla le etichette dei prodotti: fai attenzione alle date di scadenza. Ricorda che “Da consumarsi preferibilmente entro” indica che i prodotti, se conservati correttamente, possono essere consumati anche dopo la data indicata.

· Riutilizza gli avanzi: usa la creatività per trasformare gli avanzi in nuove ricette, come zuppe, frittate o salse particolari e gustose.

· Conserva correttamente gli alimenti: riponi il cibo in frigorifero in modo adeguato per prolungarne la freschezza.

· Congela gli avanzi: evita sprechi congelando ciò che non consumi subito.

Per quanti invece, anche dopo le Feste, non vogliono rinunciare al sapore del panettone, occorre ricordarsi di:

· tenerlo in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore;

· conservarlo sempre nel suo sacchetto originale in modo da conservarne la fragranza;

· congelarlo nel caso non lo si consumi tutto subito appena aperto;

· qualora ci fossero avanzi, utilizzare ricette antispreco per trasformare il panettone non consumato nell’ingrediente perfetto per nuovi e deliziosi dolci.

· 200 g di panettone avanzato

· 2 uova

· 350 ml di latte

· 70 g di zucchero (o meno, se il panettone è già molto dolce)

· ½ cucchiaino di estratto di vaniglia o scorza grattugiata di limone

· 30 g di uvetta (facoltativa)

· 20 g di burro (per ungere la pirofila)

· Zucchero a velo (per decorare)

Tagliare il panettone a fette o cubetti di circa 2-3 cm e nel frattempo, in una ciotola a parte, sbattere le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungere il latte e l’estratto di vaniglia (o la scorza di limone) e mescolare bene.

Disporre i pezzi di panettone in una pirofila precedentemente unta con del burro, distribuendoli in modo uniforme. Se utilizzate l’uvetta, aggiungerla tra gli strati di panettone. Versare poi il composto di uova e latte sopra il panettone, assicurandosi che venga ben imbevuto.

Lasciare riposare per 10-15 minuti e nel frattempo, preriscaldare il forno a 180°C. Infornare per circa 30-35 minuti, o fino a quando il pudding sarà dorato in superficie e ben rappreso.Far raffreddare leggermente e spolverare con zucchero a velo prima di servire.

Consiglio antispreco: se avete frutta troppo matura (come mele o pere) che rischia di andare sprecata, potete aggiungerla a fette tra gli strati di panettone. Aggiungerà freschezza al dessert!