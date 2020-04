Come molte favole, anche questa inizia con un: “tanto tempo fa”, c’era un ragazzo di appena 20 anni che non sapeva cosa fare da grande… Poi la scoperta del favoloso mondo dei barman a Londra e a soli 23 anni il primo locale in gestione.

Oggi Ilias Contreas, romano di 37 anni, è un imprenditore nel settore della formazione a capo della MIXOLOGY Academy ”La prima vera Accademia professionale per bartender e una fabbrica di sogni realizzati”, a partire dal suo, come racconta nell’autobiografia Diventare Barman. La scuola è partita nel 2008 e in 11 anni sono stati più di 10 mila gli allievi provenienti dall’Italia e dall’estero. Due le sedi, a Roma e Milano: 630 mq la sede di Roma e oltre 700 mq quella di Milano, con 5 aule e oltre 93 postazioni di lavoro, un vero gioiello per gli amanti del settore. E nel frattempo Ilias Contreas si è pure laureato.

MIXOLOGY Academy è anche un centro di innovazione che ha messo a punto il Metodo Global Bartending, il sistema scientifico di lavoro al bar che fa evolvere le tecniche del passato. Sul successo della MIXOLOGY Academy, Ilias Contreas ha avviato altri business nel beverage: dalla formazione professionale, alla distribuzione di attrezzature da bar, oltre a franchising e locali pubblici, dando direttamente lavoro a circa 40 persone. La MIXOLOGY Academy conta circa 30 tra dipendenti e collaboratori.

L’imprenditore dal 2020 ha realizzato un altro sogno: lavorare vivendo nel posto delmondo che ama di più, a 15 ore di aereo da Roma, in Costa Rica, dove con la moglie si è stabilito a Sàmara, buen ritiro di Vip internazionali come Mel Gibson. Il Covid 19 sta arrivando anche là “ma abbiamo un’ottima sanità, quindi siamo sereni” dichiara l’Imprenditore. In Italia, la MIXOLOGY Academy, alla vigilia della pandemia, ha subito organizzato la formazione online.

“Abbiamo selezionato una piattaforma accessibile a chiunque e in vari momenti della giornata si svolgono lezioni a cui gli allievi possono partecipare a distanza secondo i loro interessi. Le attrezzature necessarie, gli iscritti le hanno già e a chi si iscrive adesso le omaggiamo insieme a un dvd con un video corso sulle basi della professione accessibile anche online da smartphone e tutti i device, inclusi gli smart tv, le nostre guide alla carriera di barman e le storie di successo, il mio libro “Diventare barman”, un manuale tecnico del corso da barman professionale, un ricettario e un link personalizzato per avere accesso ai webinar in diretta.

Inoltre, abbiamo creato la nostra App ufficiale “Mixology Academy” con il MEMORY COCKTAIL, degli esercizi per imparare in maniera dinamica le ricette dei drink e SPEED WORKING, una funzione speciale per allenarsi grazie a una funzione che permette di confrontarsi con tempi e punteggi realizzati da altri allievi, come in una sorta di gioco online. Cosi i nostri allievi fanno l’allenamento pratico che comunque avrebbero dovuto seguire al termine del corso e i nuovi iniziano a prepararsi come previsto dai programmi. Si tratta di una soluzione per sfruttare col massimo profitto il periodo di quarantena imposto dal rischio contagio, tuttavia in futuro costituirà un ampliamento dell’offerta globale della MiXOLOGY Academy.

L’importante è non essere schiavi di questa situazione critica che sta mettendo in ginocchio il settore HORECA. Ogni difficoltà può e deve diventare una opportunità”. Dal suo studio con finestra sull’Oceano Pacifico, Ilias Contreas grazie alla tecnologia è in contatto costante con il suo team. Ha allestito anche uno studio di videoregistrazione per produrre materiali marketing.

“Lavoro anche 14 ore al giorno come quando ero in Italia, ma quando stacco per un’ora o la domenica mi posso dedicare al surf che è il mio hobby preferito”. E intanto porta avanti il progetto di dare vita ad altre sedi della MIXOLOGY Academy nelle più importanti capitali estere, secondo la Mission della MIXOLOGY Academy: “Crescere e aiutare gli altri a crescere, sempre”.

