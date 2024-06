“Per ridurre lo stress lavorativo – conclude Francesca Caricchia – non è necessario stravolgere completamente i processi. Spesso, piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza, migliorando la vita dei dipendenti e creando una cultura organizzativa più sana. Nonostante ciò, esiste ancora un divario tra le esigenze dei dipendenti e ciò che le aziende offrono. Solo il 10% dei partecipanti al sondaggio ha ricevuto un supporto concreto. Mentre alcune aziende stanno già implementando programmi di assistenza e raccolta feedback, il percorso è ancora lungo. È fondamentale mettere il benessere e la salute dei lavoratori al primo posto, perché molti stanno pensando di cambiare lavoro per evitare il burnout, con un impatto significativo anche sulle aziende”.

Cause dello stress lavorativo e soluzioni proposte. Secondo i partecipanti al sondaggio, le principali cause di stress sono:

Il 60% dei lavoratori trova il proprio lavoro stressante, il 51% ha considerato l’idea di lasciarlo a causa delle richieste troppo opprimenti e 1 professionista su 3 accetterebbe uno stipendio inferiore se il nuovo ruolo garantisse maggiore serenità. Sono questi i primi dati che emergono da un sondaggio condotto da Michael Page – società leader, a livello globale, nel settore del recruitment di professionisti altamente qualificati e manager – su 3854 professionisti occupati e in cerca di lavoro.

Le aziende, quindi, devono adottare misure urgenti per affrontare questa situazione

Stress lavorativo in aumento: più di 1 su 2 non si sente sereno e considera di lasciare l’azienda

