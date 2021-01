Forza Italia, Giandiego Gatta.

“500 strutture educative in cui operano circa 5 mila persone, per il 95% donne, che rischiano di chiudere per colpa dei ritardi della Regione nell’erogazione delle indennità previste dalla misura 8.6 del FSE 14/20. Sono costretto a tornare sul punto per cui ho già presentato un’interrogazione le scorse settimane: non possono essere le famiglie e i lavoratori a pagare sempre il prezzo dell’inefficienza della macchina regionale.



Advertisements