Il 15 giugno sono state aperte le iscrizioni per la sessione estiva del TOLC-MED e TOLC-

VET, prevista dal 15 al 25 luglio. A differenza degli anni precedenti, a partire dallo scorso aprile,

in cui si è svolta la prima tranche di esami, è possibile per gli studenti sostenere la prova già dal

quarto anno di scuola superiore. L’obiettivo è quello di dare agli aspiranti medici più opportunità

di tentare l’esame di ammissione senza perdere anni preziosi e consentire loro di capire se è il

percorso di studio che si intende realmente seguire.

Quali sono però le informazioni che gli studenti di quarta dovrebbero assolutamente

conoscere in merito al test?

A questa domanda ha provato a rispondere Accademia dei Test (https://adt.futura.study/),

ramo della startup Edtech Futura e punto di riferimento in Italia per gli aspiranti medici, che

ha stilato una lista delle 4 cose che uno studente al quarto anno deve sapere prima di

iscriversi al TOLC per le professioni medico-sanitarie.

● Possibilità di ripetere la prova fino a 4 volte: anticipare il test in quarta dà la

possibilità agli aspiranti medici di sostenerlo due volte all’anno, per un massimo di 4

volte entro la fine della scuola superiore. Ciò è molto utile e consigliato per prendere

dimestichezza con la modalità TOLC, lavorare sui propri errori e punti di debolezza e per

cercare di conseguenza di migliorare il proprio risultato.

● Scelta del punteggio migliore: ogni studente ha la possibilità di concorrere in

graduatoria con il punteggio migliore ottenuto tra le diverse prove superate. Il consiglio è

quindi quello di utilizzare tutte gli slot a disposizione per cercare di ottenere un risultato

sempre più alto. L’aumento delle sessioni, infatti, ha reso il test molto più competitivo.

● Impossibilità di immatricolazione: nonostante l’opportunità di anticipare di un anno lo

svolgimento del test di ammissione a medicina, odontoiatria e veterinaria, tra i requisiti

essenziali per poter accedere a queste facoltà, previsti dal Decreto 1107 del Ministero

dell’Università e della Ricerca, vi è il possesso del diploma di scuola secondaria di

secondo grado. Per questa ragione, coloro che supereranno la prova potranno

immatricolarsi solo dopo aver conseguito questo titolo di studio.

● Diversità tra università pubbliche e private: a differenza di quelle pubbliche, esistono

disposizioni diverse per quanto riguarda le università private e non in tutte è possibile

anticipare di un anno la prova oppure conservare il punteggio. Ad esempio: l’Università

San Raffaele di Milano consente agli studenti di quarta di partecipare all’esame, ma non

conservare il voto; la LUM di Casamassima non permette loro di iscriversi al test e

l’Università Cattolica di Roma, prevede l’iscrizione all’esame ma non consente né

l’immatricolazione, né la conservazione del voto conseguito.

“Iniziare la preparazione al TOLC in quarta superiore e tentare la prova in tutte le sessioni a

disposizione può sicuramente aiutare gli studenti ad avere più chance di iniziare l’università,

senza perdere anni preziosi e, inoltre, può evitare che lo studio e lo stress per il test di

ammissione si e vada a sovrapporre con quelli dell’esame di maturità. Per questo motivo il

consiglio che diamo a tutti gli aspiranti medici è quello di giocare d’anticipo, informandosi e

cominciando a esercitarsi con le simulazioni e i quiz già dal terzo anno.” – conclude Andrea

Chirolli, CEO di Accademia dei Test.