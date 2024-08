Nello splendido scenario dello Stretto di Messina, domenica 1° settembre 2024 alle ore 11:30 si terrà la 1^ Young Race, una regata velica per ragazzi e ragazze, dagli 8 ai 18 anni, che si sfideranno navigando in armonia col mare e con la natura, provando una delle sensazioni più belle che solo la barca a vela sa regalare. La competizione, promossa dalla Lega Navale Italiana sezione di Messina e dall’Associazione Culturale La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”, sarà l’occasione per supportare, con un gesto di solidarietà, i progetti di SOS Villaggi dei Bambini che, da oltre 60 anni in Italia, si impegna a favore dei bambini e dei ragazzi che non possono contare sul supporto della propria famiglia per crescere.

La regata, alla sua prima edizione, è pensata esclusivamente per le classi giovanili tipo “deriva” – Optimist, Ilca, Waszp, Sunfish – e sarà un’opportunità unica per i giovani velisti che intendono solcare le acque dello Stretto, spinti dalla forza del vento.

“Attraverso la vela i ragazzi hanno la possibilità di misurarsi con se stessi affrontando e superando i propri limiti; è un’esperienza che aiuta a sviluppare il senso dell’orientamento, l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità, qualità fondamentali in ogni percorso di crescita, ma con la consapevolezza che in caso di bisogno, ci sarà sempre qualcuno disposto ad aiutarli come fa SOS Villaggi dei Bambini. Perché tutti i bambini meritano una vita a gonfie vele!” dichiara Samantha Tedesco, Responsabile dell’Area Programmi e Advocacy di SOS Villaggi dei Bambini.

Il campo di regata sarà posizionato nella porzione di mare delimitata dal torrente Pace e dalla postazione dei piloni dello Stretto. Il percorso sarà un classico “bastone” costituito da due boe posizionate nella direzione del vento, che i partecipanti dovranno percorrere per due volte. L’avvio della competizione velica sarà affidato al Comitato di Regata composto da tre giudici federali.

Si svolgeranno due prove per ciascuna classe e sarà premiato il 1^ classificato di ognuna di esse. Sono previsti, inoltre, premi per la migliore partecipante femminile e per chi si posizionerà tra i primi tre in una classifica unica delle imbarcazioni partecipanti. La giornalista Alessia Franco intervisterà i giovani partecipanti e i vincitori.

È possibile iscriversi alla Regata direttamente presso la sede della Lega Navale o mandando una e-mail a [email protected]. Quota individuale di partecipazione alla Regata: € 10,00 da corrispondere all’atto dell’iscrizione.