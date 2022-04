Huggy Wuggy ricorda anche il Momo Challange o Jonathan Galindo: tutti pseudo-personaggi accomunati dalla parabola del pupazzo cattivo che fa capolino nei video sul web o nei giochi.

Nulla di coccoloso come sembra, perché questo personaggio qui sfoggia all’occasione dei denti aguzzi davvero inquietanti. Huggy Waggy è l’ultima delle trovate dei videogiochi che spopolano tra i più piccoli. E, come al solito, dovremmo stare attenti ai messaggi che lancia.

Già perché la canzoncina che lo accompagna fa così: I denti aguzzi ti lasciano sanguinante (Sharp teeth leave you bloody) Non chiamarmi mai brutto (Don’t you ever call me ugly) Abbracciami finché non muori (Hug me ’til you die).

Huggy Wuggy, che cos’è e di cosa si tratta?

Il pupazzo blu decisamente snodabile è l’antagonista che si trova nel primo capitolo del videogioco “Poppy Playtime”, uscito nell’ottobre 2021. Si tratta di un videogioco horror disponibile sui vari dispostivi Apple o Android. In sostanza, è un horror escape room per i più giovani in cui Huggy Wuggy compare all’improvviso – nei famosi jump scare – mentre il giocatore deve risolvere degli indovinelli per fuggire dalla fabbrica di giochi Playtime&co della quale Huggy è la mascotte.

Attenzione, per i più giovani sì, ma non tutti: il gioco ha un indice di classificazione PEGI 13, quindi solo per i maggiori di 13 anni dovrebbero giocarci o vederne il gameplay su Youtube. E invece tantissimi youtuber per bambini, a partire dai Me contro Te, ne mostrano le immagini indisturbati...continua su

Fonte https://www.greenme.it