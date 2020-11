Un’idea regalo semplice ed economica che è anche un contributo concreto alla ricerca: è la pianta di ciclamino che sarà possibile trovare presso i numerosi punti vendita Coop sul territorio italiano, in occasione delle prossime festività natalizie.

Infatti, per ogni piantina venduta, sarà devoluto 1 € per sostenere gli sforzi in campo scientifico sostenuti da Airalzh Onlus, unica Associazione che promuove e sostiene a livello nazionale la ricerca medico-scientifica sulla malattia

dell’Alzheimer e altre forme di demenza.

Con la campagna Non ti scordar di Te, dal 2016 Coop ha promosso diverse iniziative sul territorio a favore della raccolta fondi per la ricerca scientifica sull’Alzheimer, una patologia che si sta diffondendo sempre più a causa dell’invecchiamento della popolazione e che in Italia interessa oltre 600.000 malati e coinvolge, in maniera indiretta tra familiari e caregiver – circa 3 milioni di persone.

Con un piccolo gesto è possibile sostenere Airalzh che si impegna a migliorare la salute dei più anziani, perché se è importante la durata della vita, lo è altrettanto la qualità delle giornate. La ricerca non si può fermare ma ha bisogno di essere sostenuta con l’aiuto concreto di tutti noi.

