Una magica avventura alla ricerca delle stelle di Natale AIL nascoste nel metaverso: a partire dal 2 dicembre sarà possibile partecipare a una divertente caccia al tesoro all’interno del metaverso della blockchain company italiana Coderblock.

Un modo innovativo di sostenere la ricerca di AIL, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura di queste malattie del sangue, assiste i pazienti ematologici e le loro famiglie, si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Tra le tante iniziative a sostegno della ricerca, ogni anno nel periodo natalizio AIL organizza una campagna di solidarietà volta a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza dei malati tramite la vendita di Stelle di Natale nelle piazze italiane.

In oltre trent’anni, un impegno continuo e la grande fiducia da parte di tanti sostenitori hanno portato a distribuire oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro.

Quest’anno sarà possibile trovare le Stelle di Natale AIL dall’8 all’11 dicembre nelle maggiori piazze italiane. L’obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

A partire dal 2 dicembre, oltre a consultare la mappa delle piazze italiane in cui trovare le Stelle di Natale AIL, sarà possibile trovare le Stelle di Natale AIL anche in una piazza virtuale: Hexagon Plaza, l’hub centrale del metaverso di Coderblock.

Qui gli utenti potranno vivere un’esperienza immersiva, modificare l’aspetto del proprio avatar, esplorare gli spazi, incontrare altri utenti e visitare lo spazio virtuale dedicato ad AIL, dove potranno prendere parte ad una caccia al tesoro per ritrovare tutte le Stelle di Natale nascoste e contribuire alla ricerca.

“È per noi un onore ospitare nel nostro metaverso un’esperienza di gioco connessa ad uno scopo così importante. AIL è un punto di riferimento fondamentale per la ricerca scientifica in Italia e per i tanti pazienti che ricevono sostegno. Non potevamo che far fiorire la speranza delle Stelle di Natale AIL anche nella nostra piazza virtuale!” – spiega Danilo Costa, CEO & Founder di Coderblock.

“La Stella AIL, simbolo da oltre 30 anni del sostegno alla ricerca scientifica, arriva anche nella piazza virtuale del metaverso di Coderblock. È importante che in questi nuovi spazi di interazione pensati per le nuove generazioni siano presenti messaggi di impegno sociale e di solidarietà. Grazie a questa collaborazione abbiamo portato la nostra mission anche nel metaverso, perché c’è bisogno veramente dell’aiuto di tutti per vincere la nostra battaglia e costruire il futuro di molti pazienti ematologici” commenta Pino Toro, Presidente Nazionale AIL

Per cimentarsi in questa magica avventura natalizia basterà semplicemente entrare nel server Discord di Coderblock e seguire le istruzioni di partecipazione per accedere al metaverso.