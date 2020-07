Come hanno reagito gli Italiani al lockdown nazionale contro il COVID-19? Un team di esperti in scienze cognitive e social media ha analizzato centinaia di migliaia di tweet relativi al lockdown prodotti dagli italiani. Rabbia e paura per le ripercussioni economiche della chiusura hanno convissuto assieme alla fiducia indirizzata verso le istituzioni e a discorsi di denuncia politica. I ricercatori fanno il punto sulle conseguenze che queste emozioni possono avere su atteggiamenti mentali e benessere psicologico.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram