Incrementare il benessere e la qualità di vita delle persone in età avanzata, promuovere il confronto tra le generazioni e un invecchiamento sano, attivo e di successo nella società. È in avvio il progetto “Vivere a lungo, vivere bene: percorsi di salute e benessere per over 60” promosso dalla FAP (Federazione Anziani e Pensionati) delle Acli di Cagliari, in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari, e finanziato dalla Fondazione di Sardegna attraverso il bando “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2023”.

La fase di avvio del progetto prevede una serie di seminari di presentazione su tutto il territorio dell’area Metropolitana di Cagliari, quindi saranno organizzate numerose azioni dedicate agli over60, dai laboratori gastronomici, creativi, fino alle attività a contatto con la natura, le passeggiate e le escursioni orientate a promuovere il mantenersi in forma attraverso l’esercizio fisico, aperte a tutti, e pensate per stimolare al contempo lo scambio intergenerazionale.

“Questa iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi dell’attività della nostra associazione, per questo per noi è importante ampliare il più possibile il bacino di partecipanti e coinvolgere tutti coloro che possono avere beneficio dal progetto – spiega il segretario della FAP Acli di Cagliari Francesco Pisano –. Nel corso del primo incontro, che si terrà il prossimo 16 settembre, presenteremo il progetto e daremo il via alla prima escursione alla scoperta di Tharros e dei Giganti di Monte Prama a Cabras. Inizieremo in questa occasione a raccogliere le domande di partecipazione per le attività che seguiranno da qui a fine anno. Sono previsti anche una serie di altri incontri sul territorio metropolitano di Cagliari sino alla fine del mese di settembre per promuovere il progetto”.

A seguire prenderanno il via le attività pratiche che saranno realizzate grazie a un team di esperti, psicologi con esperienza nel settore della promozione dell’invecchiamento attivo, operatori del terzo settore impegnati nel mondo della cura degli over 60 e dai volontari del Servizio Civile Nazionale, con l’obiettivo di contribuire ad educare a stili di vita sani, comportamenti e abitudini che migliorano il processo di invecchiamento, aumentare le opportunità di socializzazione e scambio tra coetanei e con le generazioni più giovani, potenziare le competenze di vita e il life long learning anche in età avanzata e analizzare gli effetti di vari interventi sul benessere psicologico e sulla salute mentale.

Tutte le attività previste dal progetto sono gratuite.