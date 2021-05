Komen Italia, l’organizzazione italiana in prima linea nella lotta ai tumori del seno e Winx, le famosissime fatine nate dalla fantasia di Iginio Straffi che hanno portato, con Rainbow, l’orgoglio italiano in tutto il mondo, uniscono le loro forze per realizzare insieme una nuova campagna di sensibilizzazione alla prevenzione.

Le Winx si fanno così portavoce di questo importante messaggio, rivolgendosi direttamente alle bambine e dedicando loro una serie di contenuti affinché possano aiutare le loro mamme a prendersi cura di sé e a tutelare la propria salute attraverso la prevenzione. Un’iniziativa che parte proprio per il giorno della Festa della Mamma.

Advertisements

Ciascuna fata – Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna – proporrà alle bambine una “magia” diversa.

Attraverso il sito ufficiale di Winx Club e sui canali social di Komen Italia, le bimbe troveranno delle semplici regole da trasmettere alle loro mamme, regole che, trasformate in uno stile di vita, realizzeranno la magia!

Tra le tante attività previste, le bambine saranno invitate a realizzare un disegno del loro momento preferito con la propria mamma per aggiudicarsi fantastici premi!

Le Winx, inoltre, attraverso i propri canali, promuoveranno le iscrizioni alla Race For The Cure, l’evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

“Ringraziamo Rainbow per aver scelto di essere al fianco di Komen Italia per promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della Prevenzione rivolta in particolare alle mamme” dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia. “Grazie alle Winx le bambine potranno veicolare in famiglia semplici consigli per seguire uno stile di vita più corretto e partecipare insieme alla Race for the Cure di cui le Winx saranno le Ambasciatrici Speciali dell’edizione 2021”.

“Le Winx sono da sempre ambasciatrici di valori e messaggi positivi, e mai come ora siamo felici della collaborazione con Komen Italia per promuovere una tematica così importante come quella della prevenzione”, commenta Lorena Vaccari, Global Marketing Director di Rainbow. “L’idea di rivolgersi ai bambini nasce proprio dalla volontà di far trasmettere questo fondamentale messaggio dai più piccoli, per arrivare in modo ancora più emozionante ed efficace al cuore dei loro genitori”.

Fin dal suo debutto sul piccolo schermo nel 2004, Winx Club si è rivelato un successo con ascolti da record su scala mondiale. Diciassette anni durante i quali il pubblico dei fan è cresciuto senza sosta, trasformando Winx Club in una delle property di maggior successo di tutti i tempi. Da serie TV per bambini classificata come evergreen, Winx è oggi un esclusivo adattamento live action originale Netflix, prodotto in associazione con Rainbow. Fate: The Winx Saga, si è rivelata un successo di ascolti globale che ha portato già alla conferma di una seconda stagione.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram