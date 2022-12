Per il Natale 2022 tornano le “Eat me Box” di SOS Villaggi dei Bambini, le scatole golose e “preziose” da condividere con chi ami. Un regalo solidale che, oltre a scaldare il cuore di chi lo riceve contribuirà a sostenere i bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, accolti nei Programmi e Villaggi SOS in Italia.

Tre le proposte gastronomiche, tutte realizzate con prodotti freschi e di primissima qualità:

Happy Christmas, frollini pomodorini secchi e olive, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, arachidi al wasabi, fave piccanti, salsiccette, olive di Cerignola De Carlo, candy cane, bottiglia prosecco La Tordera doc Treviso brut da 200 ml;

Santa Claus is coming to home, panettone mignon Borsari, pandoro tradizionale Borsari, biscotto pan di zenzero decorato, biscottini alberello di Natale, cioccolato con mandorle a scaglie, candy cane, mini marshmallow Merry Christmas, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, fave piccanti, arachidi al wasabi;

Sweet Christmas, mini pandoro Borsari, mini panettone Borsari, biscotti di frolla a forma di alberello, candy cane, biscotto decorato omino pan di zenzero.

Tutte le confezioni contengono 3 decorazioni natalizie di SOS Villaggi dei Bambini, in carta.

Potrai acquistare le Eat me Box recandoti presso il punto vendita di via Sabotino 28 a Roma, oppure on line sul http://regali.sosvillaggideibambini.org/regali/eat-me-box-un-regalo-per-gli-amanti-del-gusto/ entro e non oltre il 16 dicembre. La consegna verrà effettuata esclusivamente nella città di Roma e Milano.