FEM ha ripreso le attività di monitoraggio delle zanzare aliene. Dal 2008 ad oggi 114 siti controllati in 21 comuni trentini e raccolte 60.857 zanzare adulte Zanzara tigre e coreana, al via i monitoraggi FEM. L’appello: “Cittadini fotografate e inviateci le immagini per le mappe di distribuzione”

