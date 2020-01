(Foto Afp)

Il rapper 50 Cent ha aggiunto una stella al ‘medagliere’ dei suoi riconoscimenti, quella sulla Hollywood Walk of Fame. Alla cerimonia di inagurazione Curtis Jackson, questo il vero nome del cantante, è arrivato ‘scortato’ da due colleghi di peso, Eminem, le cui apparizioni pubbliche sono ormai rare, e Dr. Dre. 50 Cent, che è anche attore e produttore televisivo, si unisce così ad un ristretto circolo di rapper presenti sulla Walk of Fame, fra i quali Snoop Dogg ed Ice Cube.

“Non ricordo molte cose del 2002, ma ho ancora chiaro in testa il momento in cui ho incontrato ‘50’ per la prima volta” ha detto Eminem alla folla radunatasi sull’Hollywood Boulevard, “il carisma e la personalità erano riflessi nell’intensità della sua musica. Io e Dre sapevamo che se avesse funzionato con noi, avrebbe funzionato anche per il pubblico. Sono contento di essermi fidato del mio istinto”.

“Sono qui oggi perché (50 Cent, ndr) non è solo un partner in affari, ma uno dei miei migliori amici”, ha proseguito Eminem. “È sempre stato presente per me nei momenti di bisogno”. Lo stesso 50 Cent ha riconosciuto l’influenza di Eminem e Dre sul suo lavoro: “Non credo che la mia carriera sarebbe stata possibile senza il loro supporto”.