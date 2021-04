TV Svizzera con interviste a studiosi ed esperti e grazie al prezioso materiale di repertorio girato nel 2005 in Egitto, il documentario, dal titolo “L’Enigma di Gesù”, è distribuito dalla Delta Star Pictures ed esce a Pasqua direttamente sulle piattaforme e UAM.TV. Prodotto dallacon interviste a studiosi ed esperti e grazie al prezioso materiale di repertorio girato nel 2005 in Egitto, il documentario, dal titolo “, è distribuito dalla Delta Star Pictures ed esce a Pasqua direttamente sulle piattaforme CHILI Nel dicembre del 1945, nell’Egitto centrorientale, fu un contadino arabo che scavò una giara di terracotta che conteneva 13 volumi di papiro rilegati in cuoio; la cosa curiosa è che la moglie di questo contadino per accendere il fuoco usò alcuni di quei papiri. Nessuno dei due aveva idea dell’importanza di quella scoperta e che proprio quei papiri contenevano una sconvolgente rivelazione su un cristianesimo profondamente diverso da quello che conosciamo.