A Rock in Roma il concerto imperdibile di Loreena McKennitt il 22 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita di The Mask and Mirror.

Loreena McKennitt, la rinomata artista canadese premiata con un Juno Award, ha pubblicato il 14 giugno, 2024, ‘The Mask and Mirror Live’. Si tratta della registrazione dal vivo al Palace of Fine Arts di San Francisco del 19 maggio 1994, originariamente destinata alla programmazione radiofonica negli Stati Uniti e in Canada.

Questo album celebra il trentesimo anniversario di quello che, all’epoca, era il quinto album in studio appena pubblicato della McKennitt, ‘The Mask and Mirror’, un disco incensato sia dai fan che dalla critica per il suo innovativo mix delle tradizioni musicali celtiche, i suoni dell’Europa meridionale, del Nord Africa e del Vicino Oriente.

Le 10 tracce di ‘The Mask and Mirror Live’ includono alcuni dei pezzi più amati dell’artista, tra cui ‘Marrakesh Night Market’, ‘Full Circle’, ‘The Mystic’s Dream’ e ‘The Bonny Swans’.

‘The Mask and Mirror’ ha venduto oltre un milione di copie negli Stati Uniti e più di due milioni in tutto il mondo. Ha rappresentato un punto di svolta nella carriera della McKennitt, nonché un incredibile successo commerciale in quattro continenti. È disco di platino in Canada, Australia, Italia e negli Stati Uniti, oltre che disco d’oro in Spagna, Francia, Argentina e Germania.

“Ho iniziato questa registrazione viaggiando nella regione galiziana o celtica della Spagna e poi in Marocco, Marrakesh, giù nel deserto, cercando ispirazione. Questo mi ha portato nella musica e nella letteratura della Spagna del XV secolo, attraverso le sfumature dell’ebraismo, dell’islam e del cristianesimo, e sono stata trascinata in un mondo affascinante: storia, religione, fertili contaminazioni culturali” Ricorda Loreena McKennitt, parlando proprio di “The Mask and Mirror”.