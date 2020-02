“Grazie per avermi difeso”. Tra Achille Lauro e Mara Venier c’è un feeling ormai consolidato. Il cantante, accompagnato dal chitarrista Boss Doms, è stato ospite a Domenica In dopo il Festival di Sanremo. La visita si è conclusa con il selfie di rito -come un anno fa- ed ha offerto ad Achille Lauro l’opportunità di ringraziare la conduttrice. Durante una diretta di Radio2, con lo studio in una piazza di Sanremo, un contestatore ha preso di mira Achille Lauro. “David Bowie ti dice niente? Aripijate!”, le parole di Mara Venier.