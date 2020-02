Nella foto Ja’net DuBois sul set di ‘Good Times’ nei panni di Willona Woods (1975)/Foto da Wikipedia

di Paolo Martini

L’attrice e cantante statunitense Ja’net DuBois, nota principalmente come interprete della sitcom ‘Good Times’, è morta nella sua casa di Glendale, in California, all’età di 74 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stato dato dalla famiglia, precisando che il decesso sarebbe avvenuto nel sonno per cause naturali. Sulle cause della morte sta comunque indagando anche la polizia.

Nata come Jeannette Dubois a New York il 5 agosto 1945, aveva conquistato popolarità con il ruolo di Willona Woods nella serie della Cbs Good Times’ (1974-79). Ha interpretato anche la celebre ‘Movin’ On Up’ (di cui fu anche coautrice), la canzone sigla di testa della sitcom ‘I Jefferson’. Durante i suoi primi anni di carriera, DuBois apparve in molti programmi televisivi (solitamente in veste di ospite speciale). E’ stata attrice nella seconda stagione del telefilm ‘Sanford and Son’ (1972), mettendola in mostra e facendola poi ingaggiare dal produttore Norman Lear che la volle nel cast della serie ‘Good Times’.

Dubois ha partecipato al videoclip musicale della canzone ‘Control’ di Janet Jackson, ex collega sul set di ‘Good Times’, interpretando il ruolo di sua madre. E proprio Janet Jackson sui social ha ricordato la cantante e attrice: “Sono molto rattristata nell’apprendere che la mia vecchia amica Ja’Net DuBois è deceduta. Ho visto in prima persona come lei ha saputo rompere gli stereotipi e cambiare il panorama delle donne di colore nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di vederla ancora e porterò con me ricordi duraturi di lei”.

Sul grande schermo ha avuto un ruolo di rilievo nel film ‘Diario di una casalinga inquieta’ (1970) di Frank Perry, in cui interpretò la parte di una lavandaia litigiosa accanto a Carrie Snodgress. Fu poi la coprotagonista del film ‘Scappa, scappa… poi ti prendo!’ (1988) e delle sitcom ‘Moesha’ e ‘The Steve Harvey Show’. Recitò nella parte della nonna nello show ‘The Wayans Bros.’ ed è apparsa nel film ‘Charlie’s Angels – Più che mai’ (2003).