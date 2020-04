Chi si aspettava una facile risoluzione della lite resterà probabilmente deluso. Sì, perché, nonostante Giancarlo Magalli abbia provato a deporre pubblicamente l’ascia di guerra nei confronti della ex collega de “I Fatti Vostri” Adriana Volpe, quest’ultima non sembra essere altrettanto decisa a metter la parola fine alla lunga querelle (anche giudiziaria) nata qualche annetto fa nel dietro le quinte del salotto di Magalli.

Caratterialmente non potevamo funzionare

“Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”, ha dichiarato qualche giorno fa Giancarlo Magalli al settimanale Oggi riferendosi appunto ad Adriana Volpe, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e, appunto, dal lutto per la perdita del suocero.

Lui ci prova, non una ma due volte almeno

Segnali di pace che d’altronde il conduttore aveva già inviato durante il programma “La Settimana Ventura”, in quel caso dichiarando: “Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti”.

Lei non sembra intenzionata a finirla così

Uno, due tentativi ed ecco che alla fine Adriana Volpe ha ceduto e si è perlomeno degnata di rispondere. Ma non come probabilmente in molti si attendevano. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Tvblog. Tutto rimandato, insomma. A data da destinarsi