(Fotogramma)

“Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile”. A parlare è Al Bano, primo ospite del nuovo format ‘Posso darvi del talk?’ di Enzuccio, popolare comico del web di origini pugliesii.

“Io sono un italiano con la I maiuscola – dice il cantante – sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto. E ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire ‘è una razza inferiore’, è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori – ribadisce – è dire battute del genere”.