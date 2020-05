(Fotogramma)

“Ho in progetto di andare tre giorni nel Sud della Grecia, in un’isola che si trova di fronte a Otranto, a due ore di barca, l’Isola di Fanò. Ora non so cosa fare. Vediamo se i greci cambieranno idea. Gli farò una serenata con la speranza che possano cambiarla”. Al Bano commenta così all’Adnkronos il vincolo posto dal paese ellenico ai turisti italiani. Poi il tono si fa più serio. “E’ una decisione grave quella della Grecia, ma non per me, per tutti. E davvero me ne stupisco. Ognuno di noi deve avere paura del virus, ma con le dovute accortezze si può superare questo pericolo”.