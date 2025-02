Erminio Sinni si esibirà in un atteso concerto al Teatro Olimpico di Roma lunedì 24 febbraio ore 20.30, presentando i suoi più grandi successi, tra cui “E tu davanti a me”, “L’amore vero” e “Resta con me”. Durante l’evento, il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare alcune iconiche canzoni della musica italiana, come “La sera dei miracoli” e “A mano a mano”.

Il concerto vedrà Sinni affiancato dalla sua storica band e da un’orchestra di archi diretta dal Maestro Attilio di Giovanni. Inoltre, il cantante regalerà al pubblico due duetti con Ilaria della Bidia, artista ospite di Andrea Bocelli, che ha condiviso palcoscenici in tutto il mondo.

Vincitore della prima edizione di The Voice Senior (Rai1 –2020) il Maestro Sinni rimane nei cuori del pubblico con la sua versione di “A mano a mano”. Nel 2021 canta il brano Anima Carbone con Loredana Bertè e duetta al Festival di Sanremo con Gio Evan, portando in giro negli anni successivi il Tour ”Erminio canta Sinni” che lo vede cantare i propri brani cantautorali, tra cui tre nuovi singoli, ed alcuni dei maggiori successi Italiani.

Il cantautore toscano, figlio di un minatore che lo assecondò nel suo desiderio di studiare pianoforte al conservatorio Mascagni di Livorno, esordisce nel 1993 al Festival di Sanremo, dove arriva quinto e vince i premi per la migliore musica e per il miglior testo. “L’amore vero”, diventa la colonna sonora della Telenovela tutt’oggi più trasmessa del Brasile, “Por amor”. Sinni è autore, tra gli altri, di Cocciante, e ha all’attivo 4 dischi e molti singoli, tra cui il disco “11.167 Km”, inciso in Argentina e l’album “ES”, realizzato con jazzisti di fama mondiale come Xavier Girotto.

Il cantautore poeta, che ha vissuto molti anni in Sudamerica, è conosciuto in Italia per il suo evergreen “E tu davanti a me”.

Il concerto al Teatro Olimpico rappresenta un’importante tappa per celebrare la carriera di Sinni, un artista che ha saputo toccare il cuore di molti con la sua musica e le sue emozionanti performance.