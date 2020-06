Cleopatra, la regina più misteriosa e affascinante del mondo antico, non avrà più segreti grazie al podcast di Alberto Angela. Il popolare divulgatore culturale, conduttore di tanti programmi di successo della Rai, approda per la prima volta nel mondo dell’audio entertainment realizzando per Audible, società Amazon leader nel settore (audiolibri e podcast), un podcast in 12 episodi in cui ricostruisce i retroscena di una vita leggendaria, che ha affascinato generazioni di appassionati di storia e cultura.

‘Cleopatra, donna e regina’ è un produzione originale Audible, spin-off del libro ‘Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquisto l’eternità’ (HarperCollins Italia, 2018), disponibile anche in versione audiolibro sempre su Audible.it. Grazie ai 12 episodi che compongono il podcast, il pubblico scoprirà puntata dopo puntata chi era davvero Cleopatra. Non solo una donna straordinaria, che col suo fascino ha saputo legare a sé figure molto importanti dell’antica Roma come Cesare e Marco Antonio, ma anche una sovrana istruita dalle menti più brillanti del suo regno, perfettamente edotta di medicina e tossicologia, una negoziatrice provetta, esperta di politica estera e grande condottiera.

La voce e l’abilità narrativa di Alberto Angela trasporteranno gli ascoltatori indietro nel tempo, in un viaggio al fianco di Cleopatra, che potrà seguire dalla nascita fino alla sua chiacchierata morte, svelando i tanti retroscena della sua regale esistenza e osservando da vicino ogni dettaglio della sua biografia. “Ho sempre definito Cleopatra – commenta Alberto Angela, autore e voce narrante del podcast – una donna moderna, che ha cambiato la storia. Non poteva esserci personaggio migliore da raccontare e sviscerare con uno strumento così suggestivo ed eclettico come il podcast. La registrazione di questo contenuto è stata una bella sfida in cui mi sono trovato a mio agio, con cui ho potuto sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la cultura e l’approfondimento storico. Un’esperienza particolare, ben diversa da quella di uno studio televisivo, molto interessante e da cui mi sono fatto letteralmente trascinare. ‘Cleopatra, donna e regina’ è stato un viaggio avventuroso e sorprendente anche per me”.

Angela racconterà agli ascoltatori ogni aneddoto sulla regina, portandoli con lei quando sul ponte della sua nave ammiraglia ebbe l’ardore di forzare il blocco navale imposto da Ottaviano, il futuro Princeps, durante la battaglia di Azio; facendogli conoscere le altre donne straordinarie che vissero durante la sua epoca e facendo rivivere a tutti uno degli eventi più significativi della storia occidentale: le Idi di marzo del 44 a.C. con l’assassinio di Giulio Cesare.

“Siamo onorati del fatto che Alberto Angela, uno dei più grandi maestri della divulgazione in Italia, abbia scelto di raccontare i segreti di una donna come Cleopatra con noi, e in particolare con un podcast. Il podcast è uno strumento molto versatile in grado di avvicinare a contenuti all’apparenza più complessi anche un target più giovane, in cerca di approfondimento smart. Siamo convinti che questo nuovo format possa giocare anche in Italia un ruolo di primo piano nella divulgazione culturale e scientifica”, spiega Marco Azzani, Country Manager di Audible per l’Italia. “L’ingresso di Cleopatra, Donna e Regina nel nostro catalogo rappresenta una tappa importante per Audible e ringraziamo Alberto Angela per il percorso che ci ha portato a realizzare insieme questo splendido contenuto”, conclude Azzani.