Alena Seredova è incinta. A dare l’annuncio lei stessa sul suo profilo Instagram. “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, si legge nel post. Nella foto la showgirl mette in evidenza la pancia con le mani con il compagno che la abbraccia. In un altro messaggio in ceco, l’ex moglie di Gigi Buffon scrive: “Una cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”.