Tutti pronti a colpire chi non rispetta le regole, soprattutto dopo un mese di lockdown. Non si è salvata nemmeno Alessia Marcuzzi, finita nella bufera dopo aver postato alcune foto del pranzo pasquale su Instagram. Il motivo? Il numero dei coperti a tavola era maggiore rispetto ai membri della sua famiglia e da qui l’ipotesi che la showgirl abbia festeggiato allegramente infischiandosene delle regole. Lei che sui social non è certo una novellina ha ovviamente cercato di difendersi intervenendo direttamente a sedare la polemica.

Il pranzo delle polemiche: “I mie abitano a due passi da casa nostra”

La sua difesa punta sulla vicinanza dei familiari “aggiunti”. “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”. Giustificazione plausibile ma che non è stata suffciente a placare gli animi. Anche questo, secondo i più, è espressamente vietato.

Taggata anche Selvaggia Lucarelli. Ma preferisce non infierire

Nella polemica è stata trascinata Selvaggia Lucarelli, taggata da alcuni follower perché aveva denunciato il raduno pasquale di alcunu ragazzi, pubblicando foto e video. La giornalista è stata così chiamata ad intervenire sul caso Marcuzzi e ha così commentato: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”. Criticata sì, ma stavolta Selvaghia Lucarelli ha deciso di non affondare troppo il colpo.