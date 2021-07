Per un essere umano cambiare è un’impresa difficoltosa. Se l’essere umano poi è un uomo, allora si può gridare direttamente al miracolo!

Nuova produzione del Teatro delle Donne, “Amarti, che fatica!” è lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Muzzi e interpretato da Valentina Bacci, presentato in anteprima mercoledì 21 luglio al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca – ore 21,30 – ingresso libero) e giovedì 22 luglio al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci.

Gli uomini non cambiano per pigrizia o perché semplicemente si piacciono così come sono, anche con i loro difetti. Anzi, soprattutto per i loro difetti. Gli uomini sono conservatori, anche quelli più rivoluzionari.

Simona lo sa per esperienza diretta. Lei ha una relazione travagliata con un narcisista patologico, un uomo che al di là dell’IO fatica a vedere qualcos’altro. E se lo vede non è interessante quanto lui. Simona spera di cambiarlo, ci prova con tutta se’ stessa, spinta da un amore “tossico” che la tiene legata all’uomo sbagliato. Risultato: delusione dopo delusione!

Lui non cambia. E allora? Per uscire dalla palude in cui è caduta non le resta che cambiare lei. C’è chi cambia aprendo una nuova porta, lei lo fa chiudendone una per sempre. Facile da dirsi, difficile da farsi.

Lo spettacolo è un monologo introspettivo che attraversa con divertimento gli stati d’animo dell’abbandono; la speranza, la rabbia e la paura. È uno spettacolo che grazie alla testimonianza della vittima, Simona, fotografa una categoria di persone che ti legano saldamente alla sofferenza, i narcisisti patologici!

Valentina Banci – In teatro lavora tra gli altri con Leo de Berardinis, Giancarlo Cobelli, Pierluigi Pieralli, J.S. Sinisterra, Paolo Magelli, Massimo Castri, Valerio Binasco, Roberto Latini. Prende parte a numerose serie TV tra cui I delitti del bar lume, La squadra, Ricomincio da me, Una donna per amico.

Andrea Muzzi – Per il cinema ha scritto e diretto tre lungometraggi, l’ultimo dei quali è tratto da un suo spettacolo; All’Alba perderò. Il suo secondo film, Basta poco, è stato premiato al festival del cinema giovane come miglior commedia dell’anno. Sempre come autore ha scritto Lobagge, andato in onda per 2 stagioni sul canale Mediaset Iris e premiato al Roma web festival nel 2018. Per il teatro, dopo una lunga collaborazione con Alessandro Benvenuti, ha all’attivo diversi lavori come autore.

IL TEATRO DELLE DONNE – Con le sue produzioni ha spesso affrontato il tema della violenza contro le donne. In uno dei suoi recenti articoli (Le donne e l’uomo mascherato – La Repubblica 25.02.2021) Natalia Aspesi, dopo aver amaramente constatato il numero dei casi di femminicidio da gennaio 2021, ha invitato le donne a non aspettare che siano le forze dell’ordine o la magistratura a difenderle, ma ad iniziare a riconoscere i narcisisti patologici e ad allontanarsi da loro prima che diventino violenti.