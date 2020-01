“Sono state eliminate persone per molto meno”. La ‘grazia’ concessa a Javier, ballerino di Amici, non piace a buona parte del pubblico della trasmissione, a giudicare dalla valanga di messaggi che fanno schizzare la tendenza #Amici19 in cima alla classifica delle tendenze di Twitter.

“Questa non è una scuola, è una scuoletta. Qualcuno qui è diventato una stella? No. In Italia ci sono tanti ballerini bravi, nessuno è venuto ad Amici. Io non sto qui per andare a scuola, sto qui per dimostrare che sono un professionista. Ci sarà qualche ballerino che ha fatto Amici e a cui è andata bene, ma io voglio fare altro”, le parole di Javier catturate da microfoni e telecamere. Oggi, il ballerino si è scusato in lacrime e i giudici hanno votato a favore della sua permanenza.

“Javier doveva essere cacciato!! Quanto sono ipocriti i professori”, scrive un utente su Twitter. “Non capisco non capisco proprio. Sono state eliminate persone per molto meno”, osserva un altro. “Visto che Javier rimane e visto che alla mattina non vuole fare lezione, almeno lo obblighino di fare tutte le mattine delle sedute da uno psichiatra”, propone un’altra persona.” A Javier è andato bene che siamo in Italia, in qualsiasi altro paese, pure in Uzbekistan, lo avrebbero cacciato a pedate, senza neanche fargli dire “A”. Javier con la sceneggiata napoletana SAPEVA che avrebbe impietosito, siamo troppo buoni”, sostiene un altro telespettatore.