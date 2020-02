“Siamo in Italia. Da quanto vivi in Italia? Perché non parli italiano?”. Nicolai Gorodisky si guadagna la ‘convocazione’ per il serale di Amici. Il ballerino, però, finisce nel mirino dei social per il tono con cui si rivolge a Timor Steffens, coreografo olandese che nella trasmissione è uno dei prof e dei giudici ufficiali. L’atteggiamento del ballerino è stigmatizzato da telespettatori e utenti che fanno schizzare le tendenze #Amici19 e #Nicolai in vetta ai trend di Twitter. Molti, in particolare, lamentano una disparità di trattamento rispetto a Javier, ballerino spagnolo rimproverato qualche settimana fa per le sue esternazioni.

“Javier ha sbagliato ed è stato umiliato davanti a tutti, Rudy ha detto ai ragazzi di non votarlo per fargli sostenere l’esame per il serale. Dunque adesso è giusto che venga punito anche Nicolai perché è stato veramente un cafone”, scrive un utente su Twitter. “In una scuola bisogna avere anche il rispetto verso i professori, e in questo caso, anche per il pubblico. Hanno fatto le parti a Javier e a Valentin sul fatto di essere rispettosi con la produzione, sarebbe coerente fare lo stesso anche con Nicolai”, osserva un altro. “Dando la maglia a Nicolai così spudoratamente senza alcun criterio logico o coerente dopo neanche una settimana hanno solo dato ragione a ciò che disse Javie”, afferma un’altra persona.