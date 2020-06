Fotogramma /Ipa

Dopo Daniel Radcliffe, anche Emma Watson si schiera con la comunità trans e contro le parole di J.K. Rowling, che hanno dominato le polemiche su Twitter per giorni. L’attrice, che insieme a Radcliffe ha interpretato la saga cinematografica di Harry Potter, ha infatti voluto esprimere la sua vicinanza e il suo supporto alla comunità attraverso alcuni tweet in occasione del Pride 2020.

“Le persone trans – ha scritto Watson- sono ciò che dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere quello che dicono di essere”. E ancora: “Voglio che i miei follower trans sappiano che io e tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per quello che siete”. L’attrice ha quindi invitato i follower a donare a due associazioni impegnate in prima linea sui diritti.