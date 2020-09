A grande richiesta, ANDREA PERRONI torna in scena con lo spettacolo “DAL VIVO”, venerdì 4 settembre 2020 al Teatro Romano di Ostia Antica.

Ormai acclamato nei teatri più importanti, conduttore di “Radio due Social Club” insieme a Luca Barbarossa e seguitissimo sui Social, l’artista romano si fa notare per la sua ecletticità, creatività e qualità delle interpretazioni.

Lo spettacolo teatrale “DAL VIVO” non smette mai di divertire; definito perla rara dalla critica, lo show prevede anche l’interpretazione in una veste completamente nuova di brani musicali che hanno segnato la carriera dello showman. La prima parte dello spettacolo si apre con la musica, poi si vira completamente facendo il verso ai personaggi caricaturali che sempre più affollano la città di Roma, per arrivare al monologo e alla rappresentazione sorprendente del talk-show Tiki Taka condotto da Pardo con la presenza di numerosi ospiti, tutti, conduttore compreso, imitati da Andrea Perroni. Il secondo tempo vede una atmosfera da concerto che lascia spazio alla celebre Gag “Hai capito chi è?” successo di Zelig.

Uno Show applaudito anche dal pubblico più esigente in quanto possiede la peculiarità di viaggiare sulla sottile linea tra umorismo, malinconia, ilarità e suggestione e in cui Andrea Perroni riesce a fondere l’ironia classica ad una comicità teatrale-musicale fortemente innovativa.

