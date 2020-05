(Fotogramma/Ipa)

“Ora io non so fare bene i conti, ma sono abbastanza certa che se oggi, solo per oggi, il bollettino del 4 maggio misurasse la felicità, avremmo il più alto numero di contagi“. A scriverlo su Instagram è Aurora Ramazzotti, che fa una lunga analisi del primo giorno di riapertura del Paese dopo l’emergenza. “Siamo così bravi a lamentarci e borbottare che nessuno sembra accorgersi di che giorno straordinario sia oggi“, scrive ancora la figlia di Eros Ramazzotti. “Ho pensato che alla finestra accanto alla mia, il bambino che gioca da solo da due mesi rivedrà la sua nonna. Che una ragazza di Firenze bacerà così tanto il suo fidanzato da non farlo neanche parlare. Che a Berlino i ragazzi arriveranno puntuali davanti a scuola”.