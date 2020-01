(Fotogramma)

“Volevo tranquillizzarvi, sto bene“. A tranquillizzare i suoi fan in una Storia su Instagram è Barbara D’urso che racconta del suo incidente a Dubai con Jonathan Kashanian alla guida, durante un tour nel deserto in auto.

“Amici, mi dicono che molti siti in Italia riportano il mio incidente nel deserto con quel cr… di Kashanian – dice la conduttrice di Pomeriggio Cinque -, volevo tranquillizzarvi perché sto bene. Certo, lì per lì, al buio e nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre”.

“Abbiamo fatto due chilometri a piedi nel deserto. E comunque Jonathan, un idiota che fa il pic nic – la showgirl lo prende in giro perché mangia una banana – è in punizione, non sa guidare e ha spaccato il cambio“.