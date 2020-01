“Massimo Giletti mi ha criticato? Si è accanito un po’ contro di noi, contro la nostra testata. La vicenda di Pamela Prati? Abbiamo cercato di aprire questo vaso di Pandora e di chiarire”. Sono le parole di Barbara D’Urso, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Grazie alla nostra testata giornalistica si è scoperto che erano coinvolte altre persone, qui da te Pamela Prati ha confessato. L’unica confessione vera, l’ha fatta a questa testata giornalistica. Questa gara a dire ‘io lo faccio meglio’ non mi tocca. So di aver fatto ottimamente il mio lavoro, so che la testata giornalistica Videonews ha fatto un ottimo lavoro”, dice ancora. “Io sono sempre per la pace, sono pronta a fare pace con tutti. Quando leggete ‘la D’Urso contro…’, sono gli altri ad essere contro”.