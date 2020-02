Beatrice Valli, ospite a Verissimo per la prima volta insieme al compagno Marco Fantini e in attesa del suo terzo figlio, confessa a Silvia Toffanin le sue preoccupazioni per la sua gravidanza “più complicata”. “Questa gravidanza è davvero impegnativa, perché avevo avuto un grosso problema alle ovaie quando ero a Los Angeles e quindi avevo meno probabilità di rimanere incinta”.

“Poi ho avuto anche un’infezione all’intestino e ho fatto delle cure molto pesanti, che non mi rendevano completamente presente al cento per cento. Per questo ora sono molto più preoccupata e meno serena delle altre gravidanze”, dice commosa. “Non pensavo di avere certi problemi, anche perché sono giovane, ma non sono tranquilla, speriamo!”.