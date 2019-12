Pubblicato il: 23/12/2019 08:52

“Sono più comica di come mi racconto, sono un po’ prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”. Così Belen Rodriguez, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’, su Rai2, durante l’intervista con Fabio Fazio. Parlando poi di Maria De Filippi, aggiunge: “Lei mi ha insegnato tanto ad osservare le persone quando si lavora in televisione, per capire dove vogliono andare a finire. Lei è un’osservatrice pazzesca”.

In un siparietto con Luciana Littizzetto, arrivano poi anche i consigli per le foto di Fazio su Instagram: “Va bene nelle stories, non sul feed” gli dicono, scherzando e mostrando un’immagine postata dal conduttore con ‘la vestaglia della buonanotte’.