(Foto Fotogramma)

”Egregio presidente Giuseppe Conte, sarebbe bastato anche meno e noi le saremo stati grati, ringraziamo invece il Santo Padre per queste parole, i lavoratori dello spettacolo ringraziano!”. Così Beppe Fiorello su Instagram ringrazia il Papa postando un video in cui invita i fedeli a pregare per gli artisti e se la prende con Conte che nel corso della conferenza stampa sul Dpcm della ‘Fase 2’ non ha citato i lavoratori del mondo dello spettacolo.