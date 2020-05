(Foto Fotogramma)

“Meraviglioso. Giletti invita Parenzo all’Arena. E tutti ci divertiamo ad ascoltare Sallusti che si pulisce le scarpe col finto ebreo che, se fosse autentico, non farebbe la solita figura di merda”. Il tweet è di Vittorio Feltri che si riferisce a quanto accaduto ieri sera nello studio di ‘Non è l’Arena’ su La7.

La temperatura tra David Parenzo e Alessandro Sallustiè salita quando si è parlato della gestione della notizia della liberazione di Silvia Romano e una battuta su Karima el-Mahroug – conosciuta come Ruby Rubacuori – e il fatto che fosse la nipote di Mubarak.

A Feltri ha risposto sempre via Twitter Nathania Zevi, giornalista e moglie di Parenzo. “Spero solo che il Dio di noi ebrei (veri, finiti o patentati da Feltri) ci metta una mano in testa e ci protegga dalla possibilità di invecchiare come te Vittorio. Un uomo che è stato tante cose, tra cui intelligente, affascinante e di successo e che oggi non ha più dignità”.