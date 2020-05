“Sei caduta così in basso #Hunziker“. Twitter si scatena contro la conduttrice di ‘Striscia la notizia’ in difesa della giornalista Giovanna Botteri. Non ha convinto tutti neanche la replica di oggi su Instagram, dove Michelle Hunziker parla di una “fake news totale”, sostenendo che il servizio era a favore e non contro la professionista del servizio pubblico. “Il mondo ha bisogno di più donne col cervello della #Botteri” twittano in molte, sostenendo che “avrebbe fatto meglio a chiedere scusa e basta”. “Perché sprofondare ancora nelle proprie sbagliate posizioni quando bastano delle scuse?” le chiedono con l’hashtag ormai diventato di tendenza #Hunziker. E c’è anche chi l’accusa di “sessismo” perché, cinguettano, se “a un uomo basta avere competenze una donna se non ha un bell’aspetto oltre alle competenze è solo una brutta donna”.