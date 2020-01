“La mia vita privata è un disastro”. Parola di Brad Pitt. La star, che ha appena vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista per l’intepretazione in Once Upon a Time in Hollywood, tra il serio e il faceto ha risposto con Leonardo DiCaprio alle domande di Marc Maron nel podcast WTF.

Si parla di paparazzi e delle soluzioni che le star di Hollywood adottano per sfuggire all’assalto dei fotografi. “Riesco a scappare molto di più ed è fantastico. Posso passeggiare e uscire, fare cose del genere”, dice DiCaprio. “Sono un po’ arrabbiato con te ora che sento tutto questo”, dice Pitt, lamentando un’attenzione ancora elevata. “Non so… probabilmente” dipende “dal fatto che la mia vita privata sia un disastro”. Nel curriculum della superstar, come è noto, spiccano le rotture con Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Alla cerimonia dei Golden Globe, andata in scena domenica a Beverly Hills, “volevo portare mia madre ma non ho potuto farlo: appena ho qualcuno accanto a me, dicono che sia un appuntamento. E sarebbe stato strano…”.