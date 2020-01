Non è la prima volta che accade. I servizi da inviato di Vittorio Brumotti in luoghi ad alto tasso criminale (come certi centri del Casertano o del Palermitano, ma anche al Nord) hanno visto più volte l’aggressione della troupe del tg satirico Striscia la Notizia da parte dei residenti locali. Stavolta l’attacco è diventato fisico, con uso di una lama. Brumotti, reduce dalle recenti aggressioni a Vicenza e Pescara, era impegnato a documentare lo spaccio di droga in un giardino pubblico di Monza.

Una lama spezzata

Stando a quanto documentato e denunciato dalla troupe di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti si trovava nel centro lombardo per seguire le modalità di spaccio di stupefacenti, quando è stato individuato da alcuni pusher nordafricani. A quel punto è partita l’aggressione fisica, anche con l’uso di un coltello dalla lama spezzata. Un fendente è stato parato dal giubbotto antiproiettile indossato dall’inviato, poi gli aggressori hanno colpito ad una gamba un cameraman, fortunatamente in modo superficiale. Giunti sul posto, i soccorsi medici e gli agenti di Polizia della Questura di Monza, si sono presi cura della troupe e hanno avviato un’indagine circa l’identità degli spacciatori autori dell’aggressione. Stando a quanto dichiarato da Brumotti, lo staff del tg satirico sarebbe stato scambiato per poliziotti ed è probabile che lo scontro sia stato innescato dal fatto che i pusher si fossero accorti delle telecamere nascoste nei giardini di via Azzone Visconti.