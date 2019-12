Brutto infortunio per Luciana Littizzetto che ha postato una foto su Instagram in cui la si vede seduta sul letto, con polso destro e gamba destra fasciati dopo una rovinosa caduta in strada anche se si potrebbe trattare anche di un incidente sugli sci.

“E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”, ha scritto la comica. Tanti i messaggi con gli auguri di pronta guarigione. Per Luciana si preannuncia un Capodanno a riposo.