Un nuovo programma calcistico all’insegna dell’informazione, degli approfondimenti e dell’intrattenimento. Dal 19 ottobre, tutti i lunedì alle 21, arriva “SuperGoal – Il Calcio è Pop”, il nuovo format condotto dalla giornalista Mariù Adamo, in onda su TvLuna (canale 14 del digitale terrestre).

Un programma che intende distinguersi per un approccio diverso al mondo dello sport più amato dagli italiani, commentando ed analizzando quanto succede dentro e fuori dal campo, ma senza mai dimenticare che il calcio è soprattutto divertimento.

Ogni settimana in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo del calcio e non solo, gli aggiornamenti in diretta di Gianluca Imparato e i collegamenti in esterna di Cecilia Petrone con tifosi, imprenditori e volti noti dello spettacolo.

Ospiti della prima puntata Fabiano Santacroce, il dottor Alfonso De Nicola, il vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Francesco Fimmanò, i giornalisti Gianluca Monti, Vittoria Biancardi ed Enzo Agliardi, la showgirl Nina D’Errico.

Un vero e proprio show grazie ai momenti comici, alle rubriche dedicate al mondo dei social, all’intrattenimento musicale dei maestri Carmine De Domenico e Mario Simeoli e agli stacchetti delle “Napoline”.

