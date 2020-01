Il Cantante Mascherato conquista il popolo del web. La prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci ha suscitato grande curiosità e sui social l’hashtag con il nome della trasmissione è già ‘trend topic’. Nel nuovo show canoro di Rai 1 otto personaggi famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. La reale identità dei concorrenti viene svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione.

La prima puntata si è conclusa con la sfida tra l’Unicorno e il Mastino Napoletano, vinta da quest’ultimo. A cadere è stata quindi la maschera dell’Unicorno, dietro la quale si celava Orietta Berti. L”usignolo di Cavriago’ non ha nascosto la sua delusione al momento dell’eliminazione: “E’ stata dura -ha affermato-. Avevo tante belle canzoni da proporre, mi dispiace. Il costume pesava molto”.

Sui social, gli spettatori del programma si sono divisi tra chi ha espresso simpatia e apprezzamento per la cantante e chi ha ironizzato sulla sua maschera. “Ieri sera mi sono addormentato davanti alla tv e quando mi sono svegliato stavano dando la nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco!”, “Ho girato sul #GFvip ma non riesco a concentrarmi senza pensare al faccione di Orietta insaccato in mezzo al costume”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono su twitter, dove spopola la foto della cantante vestita da unicorno subito dopo l’eliminazione.

“Orietta questo mondo infame non ti merita”, “Mi dispiace per Orietta! Lei si divertiva a fare l’unicorno. Siete degli insensibili”, la difendono i suoi fan. A tanti, comunque, il format piace: “Voi siete pazzi -si legge ancora su twitter-, dove lo trovate un altro show in cui Orietta Berti canta Fotoromanza della Nannini con un costume da unicorno?”.