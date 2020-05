(di Ilaria Floris)

“Un dispiacere immenso. E’ stato uno degli incontri più emozionanti non solo della mia carriera, ma della mia vita. Quando incontri un uomo di questo spessore, non può far altro che esserti di insegnamento”. E’ il ricordo che Carlo Conti affida all’Adnkronos, rendendo omaggio al grande musicista Ezio Bosso scomparso oggi.

Conti lo volle fortemente a Sanremo nel 2016, dove Bosso si esibì in una performance memorabile di 15 minuti che commosse tutti. “Il ricordo che ho di quell’ospitata sul palco di Sanremo e del successo che ebbe, è che fu un momento vero -ricorda il conduttore- Un momento che noi non avevamo minimamente preparato, è nato tutto sul palcoscenico. Ma era talmente vero e spontaneo, ed aveva una forza così unica che lo rese così forte”.

E dovendo pensare a cosa gli resterà di questo grande artista, Conti non ha dubbi. “Ti trovi davanti a un grandissimo talento, un grandissimo compositore, ma allo stesso tempo un grandissimo uomo, che ha dimostrato che nessuna limitazione fisica può bloccare un cuore, un’anima e un talento così forti“, conclude Conti.