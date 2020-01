(Fermo immagine dalla trasmissione)

“Questa persona mi destabilizzava, mi prendeva alla testa. Ma l’amore che provo per te, per la nostra famiglia va oltre e non devi pensare che se voglio tornare con te è perché mi ha lasciato lei”. Salvatore cerca di riconquistare la moglie Federica dopo averla lasciata per due volte per la stessa donna rivolgendosi a ‘C’è posta per te‘. “Sei la persona che ho sposato, con cui vorrei invecchiare. Mi manchi, mi manca il tuo amore, i tuoi abbracci, mi manca anche andare a fare la spesa con i bambini. Ti prego perdonami, dammi un’altra possibilità e non te ne pentirai”.

Federica lo ascolta, sorride alle frasi di lui e i dubbi che i due possano tornare insieme sono molti sin da subito, ancora prima che lei racconti alcuni particolari in più di ciò che gli è accaduto negli ultimi due anni. Quando lui finisce di parlare, lei scoppia a ridere: “Maria lui è un po’ recidivo – dice lei tra le risate del pubblico – ha un’autonomia di 5-6 mesi. La relazione extraconiugale comunque è solo la ciliegina sulla torta…”. E aggiunge, chiudendo così il suo matrimonio : “Il bene c’è, ma devo scindere le due cose. L’ho perdonato con il cuore fino a ora, mi sono umiliata. Ma una sbandata è una cosa, una relazione extraconiugale è un’altra cosa”.