(Fotogramma /Ipa)

“Sarei felicissimo se dessero i domiciliari a Vittorio Cecchi Gori. Non è solo un fatto di età ma di salute. Andare in carcere può fargli solo male. Mi auguro di cuore per amicizia e perché sono più grande di lui di età che possa stare a casa. Hanno concesso i domiciliari a gente che ha fatto cose molto più gravi”. Lino Banfi ha commentato con l’Adnkronos la decisione di portare in carcere il produttore cinematografico, condannato per reati finanziari tra cui la bancarotta.