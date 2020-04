Meno male che ogni tanto c’è qualcuno che la butta sull’allegro. Checco Zalone in questa lunga quarantena ha servito al suo pubblico una nuova canzone per tentare di sdrammatizzare il Covid 19, si chiama “L’immunità di Gregge” ed è in stile Domenico Modugno. Il comico, nella didascalia che accompagna il video, ha spiegato che “mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”.

La speranza di Zalone è che “arriverà l’immunità di gregge, e tutto andrà bene“. Il video musicale vede anche la presenza di Virginia Raffaele, l’imitatrice che lo scorso anno ha presentato Sanremo insieme a Claudio Baglioni e che appare in una sorta di videochiamata, che durante questi ‘domiciliari’ ha rappresentato il principale sistema di comunicazione tra amici e parenti, come dimostrato dai dati dei servizi come Zoom, Whatsapp e Microsoft Teams che hanno riscosso un successo mondiale moltiplicando la base di utenti. Questa canzone ha tutte le caratteristiche per poter diventare il tormentone estivo più gettonato.