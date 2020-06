”La Prova del Cuoco chiude e questo lo sanno tutti ma fa parte del lavoro, basta darsi una mossa. Mia mamma si preoccupa per me ma io sto facendo il lavoro più bello del mondo”. Elisa Isoardi durante il collegamento a sorpresa con la mamma Irma da Colletto di Castelmagno, in Piemonte, oggi, visibilmente commossa, ha annunciato ufficialmente che ‘La prova del cuoco’ chiuderà i battenti definitivamente dando spazio, almeno secondo i rumors che si rincorrono da settimane, al nuovo programma di Antonella Clerici ‘La casa nel bosco’.

Ma Claudio Lippi, al fianco della Isoardi durante tutta questa edizione del cooking show, ha voluto lanciare una frecciatina alla direzione di Rai1 in difesa della conduttrice: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fo…! Ma questa è la verità che io sento di dire”.